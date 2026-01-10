喉嚨紅腫發炎真要命 維生素D來緩解
接下來也要提醒您，天氣變化快速，很容易不小心著涼，如果您習慣、感覺喉嚨卡卡怪怪的時候，就去找醫生、希望能靠吃抗生素來緩解，就要特別注意，其實抗生素不是萬靈丹，因為它只對細菌感染有效果，其他狀況吃、不只無效、還可能殺死好菌。醫師建議、比起吃藥，更重要是補充營養素，一起來看是哪三種營養、最重要。
喉嚨明顯看出紅腫、發炎，不少人遇上這種情況，都會想到請醫師，開立抗生素治療，想說好得比較快，但醫師卻不贊同。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「扁桃腺炎或是咽喉炎，都是由病毒感染所引起的，那我們常說的抗生素，它其實主要針對的，是細菌感染 那如果說，您是病毒感染，那吃抗生素當然就不會有效，反而有可能還會傷害到腸道裡面的一些益生菌。」
遇上病毒感染，吃抗生素不只沒效果，還可能變得更糟，因此、醫師建議，提升免疫力，補充"維生素D"是關鍵。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「維生素D如果有缺乏的話，那很容易讓我們的，免疫的這個屏障受到影響，所以也會看到很多的研究顯示說，似乎很多扁桃腺發炎的病人，甚至是一些，自體免疫有疾病的病人，他都跟維生素D缺乏，是有強烈的相關性。」
臺安醫院家醫科醫師 羅佳琳：「補充就是高劑量的一個(維生素)D3，那多高劑量 其實一般來說，政府建議的維持劑量，是一天1千到2千國際單位。」
晒太陽10-15分鐘，能加速維生素D合成，當感冒時，讓身體對抗發炎，補充維他命C、還有"鋅"，也是加速復原的妙招。臺安醫院家醫科醫師 羅佳琳：「考慮補充3千到6千毫克的維他命C，這樣子可以在第一時間，瞬間強化你的白血球戰鬥力，鋅的劑量 是每天10到20毫克，那一樣你在感染的期間，你可以提升到 甚至到，3倍4倍的量都沒關係。」
通常3到4天，症狀就會緩解，如果超過2周，就要思考是不是該進一步治療。台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「化膿或甚至是，我有發燒不退，或者是發冷這些症狀的話，那就必須要建議，請醫師趕快評估看看，是不是有細菌性的感染，那這樣子服用抗生素的話，才是真正對症下藥。」
喉嚨痛吃抗生素並非萬靈丹，正確診斷、配合休息與營養補充，才能讓身體恢復健康。
