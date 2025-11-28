喉炎男童打針後心臟驟停6次亡！一查竟是心肌梗塞藥劑

巴西發生一起嚴重醫療疏失。（示意圖／PhotoAC）





巴西瑪瑙斯發生一起嚴重醫療疏失事件，一名6歲男童因為乾咳等喉炎症狀就診，卻被護理師施打了用於心肌梗塞患者的高劑量腎上腺素，導致心臟驟停6次後死亡。目前醫院涉事護理師已經被停職，警方與當地的醫療委員會也啟動了調查程序。

根據《Mirror UK》報導，6歲男童貝尼西歐（Benício Xavier de Freitas）因為疑似喉炎症狀到醫院就診，接受鼻腔沖洗、止咳糖漿治療後，被施打第一劑藥物，當下病情迅速惡化。貝尼西歐的父親回憶兒子當時臉色立刻變得蒼白、雙腳變黃、眼鼻發紅，並痛苦地扭動著喊著「他的心在灼燒」。

父親表示，兒子被送去搶救時，血氧濃度迅速下降到75%，當晚11點左右在加護病房接受插管治療，但成效還是不佳，前後發生5次心臟驟停，醫師都還能成功為他恢復心跳，但貝尼西歐的心臟第6次停止跳動時，就已無力回天。

為貝尼西歐開立腎上腺素靜脈注射的護理師已經被醫院停職，並需要接受警方調查。父親表示「這位護理師說是系統錯誤和護理疏失，但貝尼西歐的所有處方都是由她開立，劑量也寫得清清楚楚。貝尼西歐只是咳嗽而已，她開立的這種藥方與劑量是給心肌梗塞患者使用的，我們認為這是一項極為嚴重的錯誤」。

