喉痛三個月竟罹下咽癌 義大跨團隊精準診斷搶治療先機
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】一名55歲男性，近三個月來反覆出現喉嚨疼痛與吞嚥困難，最初以為是一般感冒或喉嚨發炎，陸續於就醫多次，症狀卻未明顯改善。長期不適導致進食受限、體力下降，日常生活與工作均受到影響，後續轉至義大醫院就診。
經耳鼻喉科醫師安排內視鏡檢查，於下咽部位發現可疑病灶，切片檢查後確診為下咽癌，並透過電腦斷層等影像檢查綜合評估，判定為第三期。突如其來的診斷結果，讓病人與家屬感到憂心。
義大醫療頭頸癌跨科團隊隨即召開討論會議，整合耳鼻喉科、頭頸外科、血液腫瘤科及影像醫學等專業，依患者病況擬定治療計畫，並向病人與家屬充分說明可行的治療選項。義大癌治療醫院血液腫瘤科主任謝孟哲醫師表示，近年國際研究針對特定條件的頭頸癌患者，探討於手術前後搭配免疫治療的可能性，相關證據仍持續累積中，臨床上需審慎評估病人整體狀況後再行規劃。
經團隊評估後，該名病人先接受兩次術前免疫治療，治療期間未出現明顯不適，原本的吞嚥疼痛也有所緩解，進食與體力狀況獲得改善。隨後由頭頸外科團隊再次評估身體條件，確認達到手術安全標準，後續將安排下咽腫瘤切除手術，並依術後恢復情形持續追蹤與治療。
義大醫療頭頸癌團隊透過跨專科合作模式，從診斷、治療到術後追蹤提供整合式照護，讓患者能在同一體系內完成相關醫療安排，減少往返不同院所的負擔。謝孟哲主任也提醒，若出現持續三週以上的喉嚨疼痛、吞嚥困難、聲音沙啞或口腔異常等症狀，應及早就醫檢查，由專業醫師評估是否需進一步檢查。
義大醫療表示，未來將持續透過跨團隊合作，依循醫療專業與實證基礎，精進頭頸癌照護流程，陪伴患者在治療過程中獲得合適且周全的醫療支援。（圖╱義大醫療提供）
