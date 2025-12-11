喉癌原需全喉切除單孔達文西助留聲

四十六歲黃太太在健檢時發現咽喉部有一光滑腫塊，初診認為是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，由於只有鼾聲變大而無其他明顯症狀，延宕近一年半，原想與病共存，直到腫塊逐漸變大，就醫建議需進一步處置後，經林口長庚耳鼻喉部部長方端仁門診詳細檢查並經深部切片檢查後，確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，並已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌。原需全喉切除，但醫療團隊利用單孔達文西機器手臂進行「內外複合喉保留手術」，完整切除腫瘤並精準保留聲帶，病人術後兩週即恢復說話與正常進食。

台灣每年新增約五百例咽喉癌，多為菸酒使用之男性鱗狀上皮癌，晚期咽喉癌常以放化療作保留喉部功能之治療手段。但咽喉小唾液腺癌對放化療反應不佳，晚期須接受全喉切除根治腫瘤。

方端仁部長指出，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到一%，是非常罕見的腫瘤，但以此推算國內約有五至十名的個案發生。因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

為讓病人在治療後仍能維持語言功能，方端仁部長帶領團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約四公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的三公分腫瘤，並且完整保留聲帶。

方端仁部長表示，目前院內耳鼻喉部已累積七十多例單孔達文西機器手臂相關手術成功病例，包括其他醫療機構轉診之各種困難咽喉腫瘤手術，與舌根淋巴肥大之睡眠呼吸中止症。他說，病人術後雖有可能出現疼痛或味覺異常狀況，但皆可於數週內緩解。

此案例展示了在適當條件下，以先進手術系統協助醫師執行創新喉保留手術治療喉癌的卓越價值。新式內外複合手術除了能完整切除喉腫瘤，並能精準保留聲帶，成功幫助病人抗癌且保留最佳的生活品質。然而他也提醒，若腫瘤侵犯超過三分之二以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。

林口長庚醫院耳鼻喉頭頸醫療團隊自今年引進單孔達文西機器手臂後，在既有經驗基礎上持續精進，成功建立更安全的「單孔達文西咽喉手術流程」，透過改良入路、優化止血技巧與團隊協作，大幅降低高風險出血率，手術成果更穩定且具可複製性。團隊將咽喉手術的臨床經驗進行發表，刊登於二○二五年八月國際知名的「機器人外科學雜誌(Journal of Robotic Surgery)」，該論文係台灣本土先驅研究首獲國際專家的重視和肯定。