喉癌復發全喉切除險失聲 「真光刀」治療重拾聲機

賴文森醫師說，傳統全喉切除雖能移除病灶，但病友術後需倚賴發聲器或辛苦學習食道語，溝通障礙常導致病友社交退縮。（圖：國軍臺中總醫院提供）

68歲潘先生確診喉癌復發，原就診醫院建議「全喉切除」，這意味著潘先生可能從此失去聲音。轉診到國軍臺中總醫院，醫院啟動癌症中心多專科團隊，集結耳鼻喉科、放射腫瘤科與影像醫學科專家會診。最終決定為潘先生量身訂製「器官保留」計畫，捨棄傳統的大範圍切除手術，改採「真光刀」精準放射治療，輔以免疫抗癌藥物。不僅成功保住患者喉嚨，說話也清晰，生活重回正軌。

\

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師經過評估，發現患者腫瘤位置雖棘手，但仍有「保喉」契機。賴文森醫師解釋，傳統全喉切除雖能移除病灶，但病友術後需倚賴發聲器或辛苦學習食道語，溝通障礙常導致病友社交退縮。而這次採用的「真光刀」治療，能精準照射腫瘤並避開周邊正常組織，搭配免疫藥物啟動身體防禦能力，達成雙效夾擊。這不僅提高了治癒率，更讓病患免於面對身體殘缺的痛苦。

潘先生歷經六個月的療程，最新的正子斷層掃描（PET）影像顯示，腫瘤已完全消失。他不僅成功保住喉嚨，生活重回正軌。潘先生激動地表示：「能再次聽見自己的聲音，是對自己、也是對家人最珍貴的祝福！」。

賴醫師強調，隨著醫療科技進步，現代癌症治療已從過去的「犧牲器官保命」，演進為「保留功能、提升生活品質」。喉部不僅是發聲器官，更關乎病友的自信展現與人際互動。他提醒民眾，平時就應注意身體情況及早發現問題，在初期就解決病灶。即使面對疾病復發，可能需要器官切除的抉擇時，也要正向面對，尋求更多元的治療方式。

國軍臺中總醫院表示，醫療的價值不只是治癒疾病，更是維護病人的尊嚴與生活主控權。這起病例證明了只要診斷精確，即使是復發個案也不一定要走向切除的單行道，院方將持續深化跨科合作模式，守護民眾健康。（張文祿報導）