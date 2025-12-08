喊不副署才是正道！律師爆「藍白不敢倒閣」原因曝：不執行才會被攻擊

政治中心／黃依婷報導

卓榮泰強調不會依照錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算。（圖／記者盧素梅攝影)

藍白強推財劃法，行政院長卓榮泰則強調，絕不會依照違法、錯誤的財劃法，來編列明年度的中央政府總預算，「副署」、「不執行」相關議題也被提出討論。對此，律師林智群也喊話「不副署讓法案不生效才是正道！行政院跟立法院對撞，不爽，大家來訴諸最新民意」。

林智群發文，自己看到民進黨對於「副署」、「不執行」的說法是，副署很珍貴，只有一顆子彈，要挑全民比較關心的法案「拒絕副署」，藍白倒閣執政黨才有說服力，讓他不禁頭暈。林智群認為「法律公布生效，不去執行，才會被藍白攻擊好不好」。

林智群提到，你可以做但拖著不執行，不過直接講出來不執行那就是給人話柄，不副署讓法案不生效才是正道，行政院跟立法院對撞，不爽大家來訴諸最新民意，「藍白就是不敢倒閣，哪來『一顆子彈』之說？以藍白這兩年倒行逆施的一連串作爲，接下來有問題的法案都不副署，也是剛好而已」。

林智群反問「你以為藍白敢倒閣嗎？」，民眾黨之前用「超越藍綠」這種謊言騙了一堆票，結果變成小藍教，再重新選，貪污阿北輔選，還會有8席不分區嗎？那些國民黨立法委員7月才挺過大罷免，花了一堆錢，他們想回自己選區再戰一次嗎？

林智群表示，藍白都拿機關槍亂射了，還在那裡一顆子彈？打他10槍，他都不敢倒閣，讓他們在立法院裡面自己玩辦家家酒好了。行政院長不副署，藍白委員跳腳，叫他們去憲法法庭，癱瘓憲法法庭的是藍白，不能只有別人在痛，他們在爽。

