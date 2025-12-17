喊不收企業捐款蔣萬安未回應 吳怡農：不表態就是他的答案

蔣萬安軟釘子回應拒收企業捐款一事，吳怡農反嗆，收不收錢是政治選擇，不表態就是答案了。（圖／鄒保祥攝）

欲爭取民進黨提名參選台北市長、壯闊台灣理事長吳怡農表示，未來不接受任何企業捐款，全面採電子捐款讓政治獻金來源與流向都能被清楚檢視，呼籲台北市長蔣萬安一起承諾。蔣萬安一早表示，現在都沒在想選舉，對此吳怡農反擊，收不收企業的錢，不是選舉問題，是政治的選擇，蔣萬安其實不表態，就是他的答案了。

吳怡農昨天正式宣布「陽光政治」的核心承諾，表明未來參與選舉期間，將不接受任何企業捐款，並全面採取電子捐款制度，讓政治獻金的來源與流向都能被清楚檢視。他強調，自己不會有金主，只會有全民捐款作股東，透過婉拒企業捐款，期待重建大眾對公共治理的信任，邁向真正的「陽光台北」。

吳怡農也呼籲蔣萬安，除了遵守執行台北市議會所通過的競選廣告物管理自治條例，也應承諾不再接受企業捐款。台北作為首都，更應成為選舉文化轉型的示範城市，以公開、透明與誠信，重新贏得市民的信任。

對此蔣萬安一早表示，目前全力拚市政拚建設，都沒有在想選舉。吳怡農今天下午再度反擊，他說，台北市的每一項建設，背後都是龐大的資源分配。收不收企業的錢，不是選舉問題，是政治的選擇，要不要選擇迴避企業捐款，讓大家相信市府以後不會偏袒特定的利益團體，讓台北市成為陽光政治的榜樣？「其實蔣萬安不表態，就已經是他的答案。」



