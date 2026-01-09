喊不知情國共論壇將復辦？ 王金平自嘲「顧問」新解 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前拋出重啟「國共論壇」構想，現傳出論壇訂於1月27日至29日在中國北京登場，並由國民黨副主席蕭旭岑率隊前往，此行也被政壇視為「鄭習會」的會前會。對此，前立法院長王金平今（9）日出席活動時表示，自己未參與黨務，但相信若能與中國大陸往來溝通，對兩岸情勢有緩解作用。

針對國共論壇議題，王金平表示，自己沒有參與黨務，雖然是最高顧問，「但他們需要我顧的時候我才顧、需要我問的時候我才問」，他沒有參與黨務，不知道黨中央怎麼安排，還沒讓他知道。

廣告 廣告

而國共論壇復辦是否將是兩岸融冰契機？王金平強調，對國民黨而言，若現在能夠跟中國大陸有所往來溝通，相信對兩岸情勢有緩解的作用。

至於國共論壇復辦是否可能衝擊2026國民黨選情？王金平認為，黨中央有黨中央看法，他們應該有經過評估分析，所以尊重他們的做法。他最後也重申，自己沒有參與黨務，但黨中央一定經過詳細評估，對兩岸情勢緩解有相當幫助，對選情也會有所助益。

照片來源：國民黨提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

羅智強率38藍委挺徐欣瑩選竹縣 韓國瑜致贈花束祝心想事成

新竹市財力升級成變相懲罰 鄭正鈐批：中央左手給統籌、右手扣補助

【文章轉載請註明出處】