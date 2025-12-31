喊中國對台軍演非單一事件！賴清德：對區域穩定帶來高度風險

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

總統賴清德今（31）日上午主持2026年1月份將官晉升授階典禮，他在致詞中強調「中國對台軍演並非單一事件」並說明，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

賴清德致詞表示，首先要向榮升的將軍以及寶眷們表達最誠摯的祝賀，晉任不僅僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任，「期許各位能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多的貢獻」。

接著，賴清德恭喜趙建國升任中將，並指出趙將軍在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手。

他也恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華4人晉任少將，並稱讚各位無論是在維安、醫療保健、後勤整補或政戰心輔等任務上都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並且鞏固國家的中樞安全。

因此，賴清德指出，各位將軍長期在各自領域展現的領導能力與卓越績效，就是國軍持續進步、提升國防韌性的重要動力，「感謝大家的付出，辛苦了」。

總統賴清德（左）主持2026年1月份將官晉升授階典禮。（圖／民視新聞）

同時，賴清德提到，中國近日在台灣周邊海空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證平時訓練的成果，「我要藉這個機會，再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全」。

「中國對台軍演並非單一事件」，賴清德說明，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。

綜合上述，賴清德認為，面對當前多變的敵情及手段，期許各位將軍及所有國軍幹部，以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時的整備戰備到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。

最後賴清德也表示，要感謝現場的寶眷，每一枚將星的閃耀，都是因為寶眷的體諒、辛苦與付出，「謝謝各位，為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓他們沒有後顧之憂；未來，讓我們繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由」。

