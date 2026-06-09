喊了多年「阿母」成永別 女星曝傅子純暖舉：親生兒女也做不到

〔記者馮亦寧／台北報導〕八點檔演員傅子純日前因急性血癌驟逝，消息曝光後，演藝圈好友都難以置信。資深女星鍾佳蓁今(9)凌晨也分享傅子純生前和她擁抱的照片，更透露傅子純總是喊她「阿母」，更感嘆傅子純非常貼心，經常幫她按摩，悲痛說：「連自己真正的親生兒女也未必做得到」。

男星傅子純因急性血癌過世，享年46歲。(資料照，記者陳奕全攝)

鍾佳蓁說：「阿母！子純總是這樣稱呼我，戲裡、戲外他都一樣」，經常聚餐吃飯聊天的他們，感情相當好，聽聞傅子純過世噩耗，鍾佳蓁心痛如絞，無法呼吸。雖然每個人都會面臨死亡課題，鍾佳蓁痛心喊：但是，不是現在啊，兒子。

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傅子純非常貼心，總是會先考慮到他人感受。(資料照，記者胡舜翔攝)

每逢過年路特別節目的時候，鍾佳蓁因為久站，貼心的傅子純就會幫她按摩腳底，順便脫下她的高跟鞋，讓腫脹的腳得以休息。這種貼心的舉動，連鍾佳蓁的親生兒女也未必做得到，然而，傅子純卻默默地幫他的「阿母」紓解疲勞與疼痛。想到這裡，鍾佳蓁忍不住說：「太多太多的話，說不盡、道不完。永遠愛你，子純」。

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