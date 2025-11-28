喊了3年經濟部終於放行！中油宣布調高油價平穩門檻 估年省165億元

台灣中油宣布，亞鄰最低價啟動門檻上調為95汽油每公升32.5元。中油加油站（中油提供）



台灣中油今（28）日宣布，為照顧民生，12月民生用天然氣價不予調整，仍由台灣中油吸收補貼。不過，微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，95汽油觸及平穩措施的門檻，由現行每公升30元提高至32.5元，估計中油每年約可節省165億元。

中油表示，微調浮動油價機制「亞鄰最低價限制」及「平穩措施門檻」，但國內汽柴油價格仍持續維持亞鄰最低價，也提升中油營運韌性。

中油調高「亞鄰最低價」啟動門檻。台灣中油提供

中油並表示，依主要能源預測機構指出，明（2026）年國際原油及液化天然氣（LNG）預期將供應充裕，致原油及LNG價格推估呈現下跌趨勢。

中油指出，近期歐洲及亞洲地區天然氣庫存充足，需求相對疲軟，國際LNG市場價格呈現微幅下跌趨勢，致整體進口氣源成本微幅降低。依據政府核定之天然氣價格公式計算，今年12月電業用戶天然氣價格不調整，工業用戶平均調降1.51%，但民生用戶天然氣價格仍遠低於進口成本，配合政府持續穩定國內物價政策不予調整，仍由台灣中油吸收。

我國自2007年起實施汽、柴油浮動油價機制，確保國內汽、柴油稅前價格維持亞鄰國家（日本、韓國、香港、新加坡）最低價；隨後再於2018年5月14日實施「平穩機制」，透過以上措施有效緩和國際油價上漲對國內民生物價的衝擊。

台灣中油表示，配合政府穩定物價政策迄今，因COVID-19疫情、俄烏戰爭及油價上揚等因素，汽、柴油之平穩雙機制於2018年至2025年10月止累計吸收金額達1,091億元，期間雖經中油努力調整經營體質，並透過資產重估增值大幅填補部分虧損，但目前負債比仍高達93%，因此需要調整平穩雙機制以補強中油經營韌性。

