喊倒閣卻反內閣制 沈伯洋列「藍白夢幻官員名單」引熱議

圖為綠委沈伯洋(頭下腳上者)去年517立院衝突時從主席台摔下的瞬間。（示意圖／資料照／趙雙傑攝）

行政院長卓榮泰不副署財劃法挨批違憲，綠營趁勢炒作倒閣，被譏一廂情願想解散國會翻桌重選，還遭在野用「乾脆改內閣制」反殺。綠委沈伯洋倡議倒閣、解散國會重選，卻反對台灣改內閣制，理由是閣揆會變藍委傅崐萁，他還模擬藍白閣員名單，引發青鳥熱議。

綠營狂洗倒閣議題，但不少人指出中華民國現行為總統制，閣揆形同免洗筷，就算解散國會重選，最終賴還是可以提卓榮泰當閣揆。但若要讓倒閣變成有意義的行動，綠委不妨同意參與修憲，讓我國政體徹底改為內閣制，官員依政黨比例決定，然總統權力將架空。

沈伯洋18日發文表示，台灣不是兩院制，而內閣制的特點，是行政與立法的「權力融合」。贏得國會多數的立委，會直接出任部會首長。

沈伯洋指出，以現在為例，我們會得到：

行政院長：傅崐萁，

國防部長：馬文君，

法務部長：黃國昌，

陸委會主委：翁曉玲，

交通部長：徐巧芯，

勞動部長：葉元之，

文化部長：陳玉珍，

內政部長：羅智強，

農業部長：麥玉珍，

財政部長：羅明才，

外交部長：廖先翔，

運動部長：邱鎮軍，

國安局長：高金素梅，

海委會主委：王鴻薇。

「我已經盡量搭配他們專長了。」沈伯洋質疑，台灣人偏好制衡， 但地方選舉的專業考量不高，加上我們沒有兩院制，又是兩黨政治，再加上嚴峻的境外威脅，這發展怎麼看，都不適合現在的台灣。

同溫層網友留言「這什麼夢幻組合」、「如果國會選贏了，就不是這樣；如果總統選輸了，也是一樣的結果」、「這陣容感覺就是夢幻隊，比當年美國夢1還猛」、「這個明星陣容太豪華了，我哭死」、「把鄭麗文放哪裡？」

沈伯洋日前倡議倒閣、解散國會重選，但又反對台灣變成內閣制，精神科醫師沈政男日前直批的「賭輸翻桌」，綠營仍在持續循環跳針。

