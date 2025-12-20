喊停火和談只是虛晃一招？美情報：普丁欲奪下整個烏克蘭

俄羅斯總統普丁在年終記者會上聲稱今年內可達成克里姆林宮的軍事目標。路透社



美國總統川普多次宣稱，兩年多前入侵烏克蘭的俄羅斯總統普丁希望停火和談。但根據美國情報機構，普丁的最終目標並未改變，他要奪下整個烏克蘭。

川普今年初重返白宮後積極協商俄烏止戰，並施壓烏克蘭割讓烏東領土換取和平。普丁週五在年終記者會上也說，莫斯科準備好達成和平協議。

但路透社週五（12/19）引述消息來源指出，普丁絕不會只滿意於取得烏東領土。6名熟知美國情報評估的知情人士說，普丁的目標仍是奪下整個烏克蘭以及其他曾隸屬蘇聯的歐洲國家。

眾院情報委員會民主黨籍議員奎格利（Mike Quigley）說：「情報向來指出，普丁想要的多。歐洲人深信如此，波蘭人也絕對相信。巴爾幹半島國家認為他們首當其衝。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普女婿庫許納（Jared Kushner）過去數周以來正在俄羅斯、烏克蘭和歐洲政府之間協商美國提出的「20點和平方案」。白宮表示，魏科夫和庫許納週五將於邁阿密會見烏克蘭談判代表，並在本周末見俄羅斯代表。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週五在記者會上則是明白表達對普丁的不信任。他說：「我不知道普丁是不是想要達成協議，還是想要拿下整個（烏克蘭）國家。這是他過去曾經說過的目標。我們知道他們（俄羅斯）在戰爭一開始的目標，他們還沒達到這項目標。」

路透社引述消息表示，美烏歐三方代表本週一在柏林的會議上達成一項共識，即美方承諾未來將對烏克蘭提供安全保障。一名外交官員說，美方保障並非建立在要求烏克蘭割讓領土的條件上。但另有消息指，由於烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割讓領土，談判代表正在研擬其他的替代方案。

此外，這項和平方案要求烏克蘭軍力僅能維持80萬人規模。美方將繼續提供情報和其他援助，而華府更計畫承諾將組建由美軍支持的烏克蘭防空能力。

然而普丁始終態度強硬，反對烏克蘭境內有任何外國部隊。普丁在週五的年終記者會上未透露任何立場改變，還說有信心能在年底前繼續在烏克蘭攻城掠地，達成軍事目標。

