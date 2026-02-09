喊停《世紀血案》製作 寇世勳嘆「思慮不周」道歉了：對造成二次傷害深感自責

取材自1980年「林家血案」的國片《世紀血案》殺青記者會後爭議不斷，日前更爆出未經過當事人家屬授權、疑似欺騙演員的風波；在該片導演徐琨華致歉後，資深演員寇世勳也於8日深夜公開致歉，坦承思慮不周、對造成二次傷害感到自責的同時，全面喊停《世紀血案》後續製作。

沉寂多日的寇世勳透過臉書表示，對於相關事件當事人、家屬所造成的二次傷害感到自責，承諾未來接演類似題材「會更全面瞭解歷史真相」的同時，向《世紀血案》製作團隊喊話，要求在取得授權之前全面停止製作，也以「劇組老大哥」的身分請求社會大眾，給參與該劇的演員一個修正的機會。

寇世勳臉書全文

我是寇世勳。

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。

寇世勳

