喊價1萬賣吳磊床照！網友被告秒改口「和朋友開玩笑」 詐騙行徑遭起底掀眾怒

1月18日，網友「白珊珊a」在微博發文，以每張1萬元人民幣的價格兜售男星吳磊的「床照｣，並發文喊話「你欠我的拿什麼還」，引發關注。對此，吳磊本人表示「不認識，已委託律師依法追責」，工作室也發出嚴正聲明，強調吳磊跟此網友毫無交集，必將依法維權到底、捍衛藝人名聲。

1月19日晚間，白珊珊改用新帳號「-833-」發文，坦承自己的言論並不是事實。他聲稱起初只是「和一個同名同姓的朋友開玩笑」，後來為了引流才tag吳磊的帳號，沒料到會造成這麼嚴重的影響，現在願意公開道歉來彌補錯誤。但網友指出白珊珊先前的指控內容相當具體，包括聲稱曾於2025年11月20日在澳門與吳磊見面，明顯具有針對性，不像是單純地跟朋友開玩笑，再度引發外界質疑。

此外，白珊珊被爆出先前曾建立群組兜售床照，向每人收取1萬元後又突然解散群組，從頭到尾沒有交出任何實質內容，也被網友懷疑是詐騙手法之一。她同時還聲稱自己「一個帳號被封、一個帳號被盜」，企圖跟先前的言論撇清關係，這種「巧合」也引發眾人強烈不滿。

據了解，北京星權律師事務所已整理誹謗罪相關立案資料，並要求平台配合提供造謠帳號的實名資訊。微博官方也回應核查結果，否認白珊珊帳號遭盜用的說法，直指這個帳號是因為違規遭到封禁，雙重登入驗證未出現異常。目前相關司法程序仍在進行中，吳磊方面持續透過法律途徑處理後續事宜。

