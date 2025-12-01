喊價5千賣10公斤行李空間 旅遊達人捏冷汗：有多勇？

旅遊部落客「最懶少年」分享最近看到不少人在其他平台上找人「幫忙拿東西」或「賣行李額度」。他提醒，機場是不能大意的地方，最好別碰別人的東西，此舉也是保護自己。

旅遊達人提醒民眾在機場不可大意，「不是自己的東西，不拿、不碰、不代」。（示意圖／翻攝自pixabay）

「最懶少年」臉書粉絲專頁曬出截圖，一名旅客要從加拿大搭機返台，因還有一個托運行李的空間而發文出售，並表明價格可以討論。他直言，每次看到有人在網路上販賣行李空間，都替當事人捏一把冷汗，質疑現代人對機場安全的警覺性顯著降低。

「最懶少年」在貼文中強調，機場並非可以大意的地方，保護自己的最佳方式就是與陌生物品保持絕對距離。面對陌生人的請求，無論對方聲稱是小東西或只需幫忙一下，都應果斷拒絕。若發現有陌生行李放置在身旁，更應立即遠離，以免遭到栽贓或牽連。

最後，他建議旅客在機場應堅守「不拿、不碰、不代」的三不原則，切勿因一時熱心或貪圖小利而賠上人生。他也在貼文中提到，旅行是放鬆，但安全永遠排第一，希望大家都平平安安出發、順順利利回家。

該貼文曝光後，引起熱烈迴響與討論。網友紛紛留言「這我不敢，互不認識，有問題就糟了，說都說不清」、「顯示智商的出售文」、「這個沒遇過一次鬼，都不會怕」；其中也有網友對這類貼文見怪不怪，網友表示「這個不是唯一個案，三不五時在住國外的台灣人社團裡就會看到兜售所謂的『空間』，曾經看過150歐元（新台幣約5,466元）/10公斤的案例，主打一個不賺白不賺的概念」。

