喊兵分四路搜索賴清德房子 柯文哲：一定比我們家精彩

民眾黨前主席柯文哲遭羈押在9月交保後，妻子陳佩琪經常在臉書分享他的日常生活。陳佩琪今天（2日）一早發文分享，自己現在和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司，2人也會坐在電腦桌前看一些卷宗。她接著透露，柯文哲和她說過，若也去賴清德家，把賴親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 「絕對比我們精彩許多」。陳佩琪接著痛批，民進黨真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。

陳佩琪今天一早在臉書發文分享，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比， 大家是否覺得阿北氣色改善多了？她拍幾張跟前些日子視角相同的相片，而拍照前柯很體貼堅持要幫忙整理廚房，因為捨不得自己再被罵。

陳佩琪分享，柯文哲常怪她一直煮， 他就一直吃， 回來後已經胖了2公斤，現在還在持續增加中。她接著回憶道，當柯在看守所時，她為了趕11點前送菜給他，通常都會一大早就去市場買菜，並轉乘捷運公車，大老遠跑到土城看守所送上自己煮的愛心便當給柯吃。

陳佩琪說，若自己晚上有時間， 體力也還行的話，就會再跑到看守所外和小草們一起靜坐，她常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為先生在鐵閘門裏頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來他是24小時被關在裡頭， 完全不見天日。

陳佩琪接著說，自己和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，她可以感受到柯對去年8月30日莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。

陳佩琪表示，自己這幾天陪柯坐在電腦桌前看一些卷宗，也找出當初來搜索的那份理由書， 她後續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，檢方說兵分54路搜索54個地方， 有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，「原來我們法律還可以這樣？」

陳佩琪也透露，柯文哲曾和她說過，賴案底也不少，若跟柯家一樣，去賴清德家搜索一遍，順便把賴親朋好友掛名的房子也都搜索一遍， 「絕對比我們精彩許多」。

陳佩琪最後痛批，「民進黨真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。



