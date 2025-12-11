喊冤！技師為測引擎功能上路試車 遭警依無執業登記開2單

技師上路檢查多元計程車的引擎，沒想到卻被警方依無執業登記開罰。（圖／TVBS）

一名李姓技師為了查看多元計程車的引擎是否有問題，上路試車卻因為沒有執業登記被開罰單。事件發生在6號上午10點多，一名多元計程車司機因引擎異常，前往李姓技師的修車廠尋求協助。由於車輛靜止狀態無法診斷問題，技師需上路試車，出發前也有將車內的執業登記證拿起來，車主也坐在副駕駛座。試車過程中，技師因違規迴轉被警方攔下，除了違規迴轉外，警方還因他無執業登記證及執業駕照項目另外開罰，讓從事汽車保養廠工作14年的李姓技師感到不合理。

李姓技師表示，雖然是多元計程車，但當時並非營業狀態，他只是為了診斷車輛問題才上路試車，且車主就坐在副座。他提出質疑，如果計程車司機喝酒請代駕，代駕可以開車，那麼技師為何不能試車？李姓技師認為，如果按照警方的邏輯，未來計程車或多元化車輛來修理時，他就無法幫客戶試車，因為他沒有職業駕照，這讓他感到困惑。

對於這一爭議，非當事律師陳彥旭表示，警務第一線執勤人員確實擁有裁行權限，但行為人仍可向監理機關表達陳述意見。李姓技師表示，雖然車輛是營業用，但他並非違規從事營業行為，且車主全程在場。針對此事件，警方已聯繫李姓技師及多元計程車駕駛，請雙方下週到場說明，進一步釐清違規事實。

