「喊出台股飛到28K」最準確券商 統一廖婉婷：2026年上看34988點

台股3日收在27,793.04點，漲228.77點，漲幅達0.83％；台積電漲20元收在1450元。回顧2025 年，統一證券喊出台股28,000點的市場最高點，成為「全市場最準確」的券商，現在則是看好2026年台股延續多頭趨勢，挑戰34,988點。

統一投顧總經理廖婉婷今天在2026年台股投資展望會中，以「萬馬奔騰，躍升天際」揭示馬年行情，樂觀預估明年台股指數高點上看34,988點，且極可能在第四季達成。

隨著Google Gemini 3等多模態AI巨型模型問世，AI應用大爆發，預計將高效體現「變現力」。在電、金、傳產同步獲利成長加持下，2026年台股企業獲利預期穩健成長 15%～20%，樂觀挑戰5兆元大關。

同時，預期外資淨匯入規模上看 200 億美元助推資金行情，加上降息預期與關稅影響下降，傳統消費性族群亦將展現生機。

廖婉婷強調，隨著 AI Server 硬體持續進化、AI Factory 興建及各國主權 AI 商機，AI 主幹架構競爭將達白熱化。選股聚焦於台積電延伸的先進製程(2nm)及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB/CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利最強勁次族群。中小型股機會聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。

傳產方面則聚焦三大塊：消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

