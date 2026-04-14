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即時中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任以來，便積極修復與中共的關係，不僅在今年2月重啟停辦9年的國共論壇，並於本月7日展開訪中行；其中10日舉行的「鄭習會」更是此行重頭戲，鄭麗文與習近平在北京人民大會堂會面，這也是國共首腦睽違10年再次會面。同時鄭麗文也盼能邀習近平訪台，是否代表未來將投入2028總統大選？對此，鄭麗文在接受週刊專訪時，也給出了答案。

國民黨主席鄭麗文上週率團展開訪中行，並於10日與中共中央總書記習近平見面。鄭麗文不僅稱習近平為「尊敬的」習近平總書記，並稱「衷心期盼將來有一天，有機會讓我當主人，在台灣歡迎習總書記和在座各位」，此話被外界解讀為有意更上一層樓，引發討論。

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而在鄭麗文結束訪中行後，國民黨持續推進國際交流，規劃6月訪美。昨（13）日鄭麗文接見美方智庫後接受《鏡週刊》專訪，她表示，會規畫訪美行，當然是希望美方能夠了解她作為黨主席的思維及路線。

鄭麗文提到，過去這段時間以來，美方累積了非常多對國民黨錯誤的看法，訪美就是要進一步讓美方理解國民黨在做什麼，「讓美方看到一條不同的路線！」除了計畫拜訪華府、智庫、僑胞，她也希望安排一些非傳統行程，「目前正積極安排中。」

至於鄭麗文公開表態想邀習近平訪台，被問到是否代表未來將投入2028總統大選？鄭麗文連忙否認，「沒有、沒有、沒有，我不去想那麼遙遠的事。」她還笑稱，邀請習近平訪台是一定要的，「但可以黨魁身分邀請」。

原文出處：快新聞／喊出「邀習近平訪台」劍指2028總統大位？鄭麗文發聲了

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