喊到20萬！天后離世「生前裸照」遭競標...唱片公司：加碼原味內衣

娛樂中心／蔡佩伶報導

八代亞紀已於2023年離世。（圖／翻攝自臉書）

日本「演歌天后」八代亞紀於2023年離世，豈料去年才爆有唱片公司推出八代亞紀哀悼專輯，不過內容卻驚見她過去被拍的裸照，引起外界一片譁然，但如今該唱片公司不只要拍賣原版裸照，甚至還加碼販售八代亞紀的原味內衣，掀起一波討論。

根據《週刊女性》報導，唱片公司「New Century Records」宣布要拍賣八代亞紀「原版裸照」，競標價格目前飆漲到92萬日圓（約台幣20萬），對此，唱片公司窗口坦言的確反應不小，更暗示未來會推出八代亞紀所穿的衣服、內衣等。

事實上，唱片公司將八代亞紀裸照當作贈品時，已經引來大眾批評，就連八代亞紀生前所屬的公司都聲明表示「已向調查機關舉報，涉及死者名譽毀損、猥褻物散布」，不過當時據公司社長回應，透露已買下八代亞紀相關版權，不會中止發行。

唱片公司推出八代亞紀悼念專輯，因附贈裸照挨轟。（圖／翻攝自臉書）

