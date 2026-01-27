喊參選才3天！日本京大「美女刺客」突退選

▲23日才宣布將代表國民民主黨參選大阪第7選區眾議員的今井優里，昨日晚間突然宣布退選，參選3天閃電喊停。（圖／翻攝自@youri2911的X）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗在本月23日宣布解散眾議院後，日本眾議院今（27）日公告，選戰正式開跑，2月8日將進行投開票作業。畢業於京都大學醫學部、曾以模特兒身分活動，學歷與外型都非常亮眼的25歲女候選人今井優里，23日才宣布將代表國民民主黨參選大阪第7選區眾議員，一度被視為日本政壇又一位「美女刺客」，不料，昨日晚間突然宣布退選，3天時間就髮夾彎生變，引發熱議。

根據日本媒體報導，今井優里宣布參選時曾表示，「希望能把社會改變成一個讓人能夠勇敢跨出第一步的地方」，並寫下「既然踏出這一步，就會全力以赴」的決心。然而，短短3天今井優里的決心就變卦，改口宣布退選。

廣告 廣告

今井優里在個人X發文表示，「讓大家的期待與付出的時間付諸流水，對此我深感抱歉。經確認，若我參選，恐將對業務相關人士造成困擾，因此決定撤回參選」。對於退選原因，今井優里僅透露「目前尚不確定是否能夠對外說明具體細節」，並再次致歉「對所有認識我、支持我的人，真的、真的非常抱歉」。

國民民主黨也透過社群平台發表聲明，表示已接獲今井優里通知，「因個人因素，欲辭去第51屆眾議院選舉的參選資格。本黨基於本人意願，已正式撤回其參選相關程序，特此說明」。

今井優里畢業於京都大學醫學部人類健康科學系，自大學時期起便以模特兒身分活動，並曾出演由日本網路紅人堀江貴文主持的深度新聞節目《HORIE ONE》。今井優里宣布參選時，堀江貴文還特別在社群平台發文為她打氣，寫下「加油！」不料3天後就閃電退選，讓外界相當意外。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

日本最年輕知事誕生！35歲「帥哥外交官」逆襲 擊退老將攻下福井

日本貓熊歸零！「曉曉、蕾蕾」今啟程返中 粉絲不捨：明天怎麼辦

16天決生死！日本眾議院選戰正式開打 高市早苗迎政治生涯5考驗