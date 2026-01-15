喊反國防特別條例「決心更強」！綠大酸黃國昌：想成去超商買口香糖

記者楊士誼／台北報導

民眾黨主席黃國昌回台後，反對行政院版「八年1.25兆國防特別預算及特別條例」，但遭AIT更新去年11月的貼文打臉。民進黨立院黨團今（15）日召開記者會呼籲，在野黨不應設下門檻、限制版本，應認真審視特別條例各個項目。黨團副幹事長沈伯洋也痛批，黃國昌影射軍火商要搶食台灣，「他一定很少來外交國防委員會」，因為台灣除了商購外，主要對美採購不是跟軍火商，「他一定想成去超商買口香糖」。

鍾佳濱表示，希望國防預算特別條例可以落實審查、嚴格把關。特別預算編列立院必定先審查特別條例，任何特別預算的特別條例必然包含「目的、項目、規模、財源、期程、審計」，特別預算項目以過往國防軍購為例，因軍購需要相當期程，因飲過去強化軍備的特別預算上都用特別條例給予法源依據，由於規模非年度預算可納入，因此對財源有明確規範並落實審計，因此特別條例不是「要或不要」可以解決的。

鍾佳濱也指出，黃國昌暗指軍購三千億元的門檻，似乎暗指「超過這金額都不必要」，可能將美國之前通過的軍售混為一談，因此AIT將去年的臉書貼文再貼一次，告訴黃國昌「美國支持賴總統的1.25兆特別預算與特別條例」。他也呼籲，希望黃國昌不要設門檻、限制版本，認真就特別條例項目逐項審視。

范雲指出，黃國昌看起來想設門檻、限版本，「那就是打假球」。她表示，黃國昌到美國後才發現軍購是三千億，不曉得剩下的錢要做什麼，若他的版本設限軍購金額為三千億，要請黃國昌讀一下行政院的版本，就可清楚知道對美軍購數額非三千億，且特別條例重點是要打造非紅供應鏈、厚值國防產業。此外黃國昌稱到美國以後更加堅持要反對行政院版草案的決心，可見黃國昌要排除行政院版，若只有限版本，難道黃國昌稱帝了？或是誰授權他當國防部長？

范雲也提醒，若黃國昌限制版本、排除行政院版草案，恐違反釋字499號「國會自律」，也違反預算法、釋字391號的規定。她也重申，若黃國昌要設門檻、限版本，那就是打假球，不應該欺騙社會。

張雅琳指出，黃國昌炫風返台後稱對每軍購三千億，但這完全是顛倒內容、大走鐘。她表示，特別條例已清楚說明要做哪些事情，且國防部也都有說要做什麼，黃國昌是要混淆視聽，還是他懶惰不認真？而國防部昨天也澄清，對美軍購三千億元並非事實，條例中還包含厚植國防產業、台美合作項目等，因此總額來到1.25兆。而不只國防部，連AIT都打臉黃國昌，「敬告黃國昌，凡特別預算都有條例規範，發言必有風險，發言前請詳讀關係文書，才不會『一直發言一直被打臉』」。

沈伯洋則諷刺，黃國昌太多可以吐槽的點，「不是很確定到底要吐槽哪一點」。他表示，美國去年公布軍售案，黃國昌昨天卻稱發現美國軍售，此外美國的軍售與我國的特別條例不是完全對在一起的事情。八年1.25兆也有許多軍購例外的事項，且該條例是為了加強對內投資與防衛韌性的條例，且條例內還有「跟其他國家合作的專案」；此外還有對內投資，預計可增加九千多個工作機會，難道黃國昌想擋下軍購跟更多的工作機會？

沈伯洋也表示，黃國昌講的條例內只有對美採購，而且沒有項目只能跟美國買。而重點在項目，獲得項目下每一項要多少錢，後續產製、維修、後勤、工程、訓練都包含在內，黃國昌以此混淆視聽非常惡劣。此外黃國昌還影射軍火商要搶食台灣這塊大餅，「黃國昌他一定很少來外交國防委員會」，因為台灣除了商購外，主要對美採購不是跟軍火商，「他一定想成去超商買口香糖」。採購最主要是透過美國國防部並併單，美國還會審視交付內容是否有問題，且美國法律更規定聯邦政府不能從中獲利。

