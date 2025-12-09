喊反對到底！蘇巧慧轟助理費除罪化「大走回頭路」：支持同事參與反制

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發國會助理反彈。對此，民進黨立委蘇巧慧今（9日）表示，現在28個國民黨立委所連署的助理費除罪化提案是大走回頭路、一修倒退30年，「我反對任何退步的修法，支持所有的同事去參與反制活動」。

蘇巧慧表示，現在的國會助理制度，是經歷幾十年的努力才得到的成果，「我反對任何退步的修法！國會助理就是我們立法委員的同事，有很多助理還是跟我一起長大的朋友，我有責任捍衛他們的權利。」

蘇巧慧說，現在28個國民黨立委所連署的助理費除罪化提案是「大走回頭路、一修倒退30年」，絕非國民黨團總召傅崐萁口中的進步法案，「我一定反對到底，也支持我所有的同事去參與反制活動。」

