喊台灣國也沒用 郭正亮：桃園不會給王義川選

前立委郭正亮日前分析北桃選情是指出，「台灣國桃園市」立委王義川想選桃園市，但桃園市不會給王義川選，因為有很多負面新聞，民進黨沒有這麼笨，且他是正國會的，再喊台灣國也沒用。

民進黨立委王義川日前赴日旅遊，因在神社繪馬寫下「台灣國桃園市」，引發議論。王義川反嗆「我是台灣國立委，有問題嗎」？

前立委郭正亮26日在中天《綠也掀桌》認為，「台灣國桃園市」立委王義川想選桃園市，但桃園市不會給王義川選；也不會讓沈伯洋選台北市，因為會影響全台灣的選情。

郭正亮分析，這兩人都有很多負面新聞，民進黨沒有這麼笨，兩人每天都負面新聞，台南高雄風采都被佔了！若民進黨的台北市議員無記名投票，願意讓沈伯洋選的看有沒有5個！

郭也說，民進黨為何不能空降一人選台北市？例如徐國勇團結深綠沒問題，或是王世堅提到最好的人選是卓榮泰。

郭正亮提到，林右昌很想選，只要給戰場，北北桃都可以。民進黨並不是沒有人，但林右昌和王義川都是正國會的，現在搞到大家討論沈伯洋，意味著有多少人距離賴清德多遠！

郭正亮直言，王義川再喊台灣國也沒用，還寫台灣國桃園市立委，意思是鄭運鵬那一區是王義川的？不要做夢了，鄭運鵬那一區就是新潮流的，哪輪得到王義川！「新蘇連」結盟，看起來桃園市給綠色友誼連線何志偉，也預定卡位鄭運鵬的選區，新北市給蘇巧慧。

郭正亮強調，王義川藏不住，他是感到人間悲涼，所以才寫台灣國桃園市立委，而且他不會有第二次不分區立委。他的政治路就是區域立委，要去艱困選區，會不會上是他的事情，也可以選桃園，但輪不到鄭運鵬的選區。

