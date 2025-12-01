喊台灣國立委也沒用 他酸：桃園輪不到你

▲民進黨立委王義川積極爭取參選桃園市長，日前還自稱「台灣國立委」，表達獨派立場。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園市長張善政明年競選連任，不過綠營對手目前尚未確定，包括總統府副秘書長何志偉與民進黨立委王義川都積極爭取，王義川日前還自稱「台灣國立委」，表達獨派立場。不過前立委郭正亮直言，王義川負面新聞太多，不可能讓王義川選桃園，否則每天佔據每日的負面新聞，連台南高雄的風采都被佔據。

郭正亮直言，民進黨有很多其他空降人選可供選擇，例如民進黨秘書長徐國勇可以團結深綠，或是行政院長卓榮泰、民進黨立委王世堅提到的最佳人選，甚至前秘書長林右昌也很想參選，北北桃都可以給他戰場。

郭正亮指出，在「新蘇連」結盟的態勢下，桃園市看起來可能會給綠色友誼連線的何志偉，並預定卡位前立委鄭運鵬的選區。他強調，王義川因感到「人間悲涼」，所以才寫下「台灣國桃園市立委」，且他將不會有第二次不分區立委的機會。郭正亮的結論是，王義川的政治路只剩下區域立委，必須前往艱困選區。

