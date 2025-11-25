喊台灣國遭藍圍攻 王義川曝真相：日本人不知道中華民國

政治中心／劉宇鈞報導

王義川認為，台灣就是台灣，他就是台灣國的立委。（圖／前進新台灣）

民進黨立委王義川近日赴日本旅遊，在神社的繪馬寫下「台灣國桃園市」，此舉遭到國民黨多位立委的圍攻，嘲諷「中華民國少一位國會議員」。對此，王義川直言，他去日本神社，寫下自己來自台灣國，就是因為「日本人不知道中華民國」。

王義川25日在三立政論節目《前進新台灣》表示，總統賴清德有多次講過，不管認同的國家名稱是中華民國、台灣、中華民國台灣，在講的都是同一片土地，而民進黨的決議文是說，台灣是一個主權獨立的國家，現在的名稱是叫中華民國，「啊我就是一個台灣國的立委，怎麼了嗎？」

王義川說，「我的國家叫做台灣，所以我是台灣國立委，有錯嗎？我錯在哪裡？」，他去日本神社，寫下自己來自台灣國，就是因為「日本人不知道中華民國」，去美國、日本通關的時候，人家問是從哪裡來，大家都是說台灣。

王義川強調，國民黨立委王鴻薇、牛煦庭如果出國，被人家問從哪裡來，「你念個英語給我聽......中華民國你念給我聽」，台灣就是台灣，人家問你從哪國來，就是回答台灣國，這有甚麼問題？這些國民黨立委若去到中國喊「我是中華民國立委」，就這樣講一下，「笑你不敢！」。

