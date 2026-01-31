喊台積電未來10年產能至少翻倍！黃仁勳邀記者明年聚餐但有「1要求」

輝達執行長黃仁勳訪台行程滿檔，今（31）晚在磚窯餐廳宴請供應商，出席高層包含台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等大咖。黃仁勳受訪時強調，今年會是非常關鍵、忙碌的一年，更喊出台積電未來10年產能至少成長逾100%，並在現場邀請記者們明年餐敘，不過需要「off the record」。

黃仁勳晚間8點左右步出餐廳，與魏哲家短暫交談、合影後送他離開。黃隨後接受媒體訪問時表示，他要感謝魏哲家去年做出的傑出成果，去年很多台灣公司因為人工智慧寫下紀錄年，相信今年也會創下很多紀錄，會非常忙碌。

黃仁勳與魏哲家合影。圖／台視新聞

他提到，2026年整體供應鏈將面臨挑戰，產能在增長的同時，需求以更快的速度成長。

黃仁勳指出，輝達正在全力生產Blackwell，同時也在全力生產Vera Rubin，Vera Rubin有6種不同晶片，每一種都是最先進的，所以台積電正在做一件不可思議的工作，今年也必須要更努力工作。

黃仁勳更預期，台積電可能在未來10年，增加產能超過100％，是最大的基礎建設投資規模，產能也可能增加遠遠超過2倍，且光是輝達的需求就會超過2倍。

受訪中，黃仁勳邀請記者們明年當他再次來到台灣時，要一同在磚窯聚餐，不過他也幽默說，「這一切都要off the record（不可公開、報導）」。

責任編輯／洪季謙

