喊吃漢堡做2奈米！揭特斯拉救命恩人 財經網美：沒台灣就沒馬斯克

財經中心／師瑞德報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）近期狂言不斷，不僅聲稱要蓋一座「不用無塵室」的晶圓廠，只要把晶片包起來，就能在旁邊「邊吃漢堡、邊喝可樂」生產2奈米晶片，此話一出引發科技界譁然，更被視為是在公然挑戰台積電（2330）的技術護城河。對此，財經網美「Emmy追劇時間」看不下去，直接在臉書發文揭露一段特斯拉（Tesla）鮮為人知的「台灣身世」，狠狠打臉馬斯克。

想挑戰台灣製造？Emmy：一龍您知道特斯拉怎麼來的嗎？

針對馬斯克無視無塵室高規格要求的「漢堡晶圓廠」構想，Emmy在貼文中劈頭就問：「一龍（Elon）您知道第一台特斯拉是怎麼做出來的嗎？」她指出，在馬斯克入主之前，特斯拉只是一間沒沒無聞、到處碰壁的小公司。當時的創辦人跑遍美國、歐洲、俄羅斯、日本、韓國，尋求廠商協助製造電動車馬達，結果「沒有任何一家公司理他們」，跑到腿快斷了都沒人要接單。

全球都SAY NO！台中「富田電機」打工仔神救援

Emmy揭密，最後拯救特斯拉的，竟然是位於台灣台中的「富田電機」。當時有一位能說英文的打工大學生負責接待，經過幾次溝通後，這位大學生跟特斯拉創辦人說了一句關鍵的：「OK，我們試試看。」

就是這句「試試看」，讓那位打工大學生成了特斯拉第一顆馬達的幕後推手。Emmy透露，這位大學生後來與特斯拉團隊建立深厚交情，特斯拉馬達總工程師甚至成了他的乾爹，至今他仍認識許多特斯拉編號早期的元老級員工。Emmy更驚爆：「嗯嗯，竟然是我的好朋友本人。」

第一台特斯拉是「台灣湊出來的」

文章更指出，第一台特斯拉Roadster的外型是向英國蓮花跑車（Lotus）訂製的Elise外殼，而內部的關鍵零件，「能在台灣找到的都優先用台灣零件」。這也解釋了為什麼台灣至今仍擁有如此龐大且完整的特斯拉供應鏈，因為這台車從無到有，就是在台灣這塊土地上生出來的，隨後才被馬斯克看上並入主。

網美酸：邊吃漢堡邊做2奈米？真的很可愛

Emmy文末火力全開，直言連能大量生產iPhone的公司（指鴻海）都是台灣公司，「我是覺得在台灣科技製造業的頂尖公司前面，說要邊吃漢堡邊做二奈米，是真的很可愛啦！」

這篇貼文一出，立刻引發網友熱烈迴響，紛紛留言「台灣製造業專治各種不服」、「馬斯克可能以為做晶片跟做漢堡一樣簡單」、「那個打工大學生根本是台灣之光」、「原來特斯拉是台灣奶水養大的」。

