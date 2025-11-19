喊回歸祖國.轟馬英九 藍中常委何鷹鷺遭停職

台北市 / 綜合報導

國民黨中常委何鷹鷺連續在抖音上發布宣揚兩岸統一的影片，甚至推崇中共創黨主席毛澤東、還貶低國民黨前黨主席馬英九，對此黨中央也火速開鍘，昨(18)日宣布依黨規停止何鷹鷺的黨職，但對此何鷹鷺今(19)日受訪表示不服處置、黨中央沒有權力停她的職，在處分書下來之前，今日還是會到中常會開會。

國民黨中常委(停職中)何鷹鷺說：「希望早日讓台灣，回到祖國的懷抱，早日統一，這就是我的宗旨，我的責任。」身穿印有中共創黨主席毛澤東頭像的，藍色條紋上衣，身為中國籍配偶的國民黨中常委何鷹鷺，抖音上大談統一言論，在社群上引發討論，隨後他就火速刪文。

沒想到17日他又再PO出新影片，國民黨中常委(停職中)何鷹鷺說：「不希望統一，這些膽小鬼，只敢在後面講，有本事來到大街上，去到中國去抗議，只敢在這個小小的台灣，屁股大的地方嗆聲叫囂，這些人遲早要受到法律的制裁。」

不希望統一這些膽小鬼只敢在後面講，有本事來到大街上去到中國去抗議，只敢在這個小小的台灣屁股大的地方嗆聲叫囂，這些人遲早要受到法律的制裁，不滿被檢舉是「共諜」，何鷹鷺高呼自己是中華人民共和國的女兒，更將矛頭對準前黨主席馬英九。

對此國民黨火速祭出黨紀，以何鷹鷺拍攝的影片內容，明顯涉及推崇中共領導人毛澤東，宣揚祖國懷抱早日統一等言論，已經違反黨紀處分規程第15條，18日將何鷹鷺停止黨職處分，何鷹鷺說：「當然就是不服呀，平白無故地，民進黨也打我，國民黨也馬上在第一時間來整我是不是，停我的職，他沒有權力停我的職啊。」

何鷹鷺大聲喊冤，但對此文傳會主委吳宗憲表示，「黨有黨規」，國民黨文傳會主委吳宗憲說：「因為那個是他個人的行為，那如果他的發言有影響到黨部的話，那黨中央的話，當然會有一定的作業機制，所以這個是國民黨一貫的立場。」

強調黨中央會依規處置，但何鷹鷺也強調，在處分書下來之前，會照常出席中常會，只是這回連續拍片宣揚「祖國統一論」引發輿論，恐怕也難逃黨紀處分。

