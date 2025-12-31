喊團結！ 林思銘退選 國民黨新竹縣長初選二搶一

政治中心／王云宣、李澤民、黃兆康 台北新竹報導

國民黨2026新竹縣長選戰，原本三人有意參戰，在昨天協調後，現任立委林思銘公開宣布退選，演變成立委徐欣瑩對戰新竹縣副縣長陳見賢，一對一的局面，而徐欣瑩過去曾退黨加入民國黨，這回忠誠度也被質疑，是否有可能脫黨參選？





國民黨立委林思銘宣布退出新竹縣長黨內初選 他坦言不想看到黨內互打氛圍擴散（圖／民視新聞）









立委（國）林思銘：「本人退出2026年，新竹縣中國國民黨黨內初選，我將全力支持，中國國民黨所提名的縣長候選人。」

國民黨立委林思銘，獨自召開記者會，宣布退出2026國民黨新竹縣長黨內初選，就在協調會後，選擇讓步，真的是自願的嗎？

立委（國）林思銘：「這個決定不是退縮，也不是妥協，不是屈服於任何的壓力，黨內已經出現互打的分裂氛圍，這不僅無助於競爭，只會加深裂痕，削弱士氣。」





國民黨立委徐欣瑩目前仍有意參選新竹市長 遭質疑對黨不忠誠他強調已解釋過（圖／資料畫面）









面對外界揣測，林思銘澄清，沒有受到任何人的壓力，不過現在黨內從三腳督，形成一對一的局面，尚未突破僵局，十年前曾退黨另創民國黨的徐欣瑩，這回忠誠度也遭對手、現任副縣長陳見賢質疑。

立委（國）徐欣瑩：「當初徐欣瑩離開國民黨是怎麼一回事，我有特別還原，黨中央的機制，就是公平公正公開，所以我們也希望，有公平公正的初選機制。」

新竹縣副縣長 陳見賢：「國民黨在新竹縣勢必要團結，唯有團結才會有勝選的機會，我也希望在未來的過程中，見賢會結合在地，所有鄉親百姓的力量，為新竹縣繼續留下藍天。」





國民黨現任新竹縣長林見賢（右二）也有意參戰新竹縣長（圖／資料畫面）









國民黨新竹縣長黨內初選，面臨二搶一，林思銘透露，接下來還會再協調一次，最終人選將在明年3月前出爐，盼能不再黨內互打，另一邊民進黨新竹縣人選也未定案，竹北市長鄭朝方呼聲高，不過是否出戰？他始終保持低調，2026竹縣這一局藍綠誰來戰？都還有得喬。

