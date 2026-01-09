喊孩子國家養！盧秀燕要求中央編午餐預算

▲盧秀燕喊話賴清德，應由國家編列免費營養午餐預算。（圖／台中市政府提供，2026.01.09）

[NOWnews今日新聞] 各縣市陸續跟進營養午餐免費政策，仍有少數縣市因財政問題裹足不前。台中市長盧秀燕今批評，每個總統在競選時都說孩子國家養，現在看起來卻變成是地方政府在養，她呼籲賴清德政府，應由中央撥預算提供免費的營養午餐，以齊一標準照顧全國孩子。

盧秀燕今（9）日出席大雅區六寶派出所落成啟用典禮，針對營養午餐免費政策議題受訪時表示，全國22縣市超過一半宣布執行免費營養午餐，但地方政府財政非常困難，「大家願意去籌錢提供孩子們免費的營養午餐，這是非常勇敢的事情，也是非常進步的教育觀念」。包括台南、新北等其他6縣市還沒宣布，她說「我們要同情他們，也許他們連錢都沒辦法籌到，連舉債都沒辦法舉」。

盧秀燕說，每一位總統在競選時，都會說孩子國家養，現在10幾個縣市宣布開辦免費營養午餐，看起來孩子變成地方政府在養。中央一年有高達將近3兆的預算，希望能提撥一些預算，公平照顧每個縣市，讓全國孩子有免費的營養午餐吃，讓「孩子國家養」的政見能夠落實。

她指出每個縣市財力不一樣，即使開辦免費營養午餐，孩子們吃得好與壞會不一樣，但政府對孩子的標準應該要一樣，雖然很多縣市已經宣布要開辦免費營養午餐，她認為還是應該由國家統一編列預算，以齊一的標準照顧全國孩子。

