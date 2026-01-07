喊完3次跳傘就失聯！飛官辛柏毅逃生成謎 隊長哽咽：他該做的都做了

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

花蓮空軍基地一架F-16戰機昨（6）日晚間發生失事意外，上尉飛行官辛柏毅駕駛編號6700的F-16戰機進行例行性夜間航訓任務，返航時在花蓮外海突失去聯繫，雷達光點也自螢幕上消失，失聯至今已超過20小時。空軍司令部督察長江義誠今（7）日表示，辛姓上尉曾在無線電中連喊三次「跳傘」，但至今仍未收到信標機（PLB）發出的求救訊號，目前尚無明確事證能證明飛行員確實執行跳傘。

廣告 廣告

上尉飛行官辛柏毅昨晚駕駛編號6700的F-16戰機進行例行性夜間航訓任務，返航時在花蓮外海突失去聯繫，目前仍在搜救中。（圖／海巡署提供）

國防部指出，空軍第五聯隊由辛柏毅上尉駕駛一架F-16單座戰機，於晚間6時17分自花蓮基地起飛，執行例行性訓練任務，直到7時27分30秒時，戰機位於7600呎高度時，辛姓上尉回報「雲中失散」，隨後在7時28分18秒時，戰機高度降至4000呎，直到7時28分22秒，高度僅剩2600呎，無線電突傳出辛柏毅急喊3次「跳傘、跳傘、跳傘」後，便在7時28分30秒，疑似於花蓮縣豐濱鄉東面10浬處跳傘，該架戰機光點也隨之消失。

由於沒有得到信標機的求救訊號，目前尚無事證可證明辛柏毅有成功執行跳傘逃生。

空軍昨日隨即成立應變中心，展開搜救行動；國防部長顧立雄獲報後，即赴空軍司令部掌握全般狀況，並要求海、空、陸軍機艦、兵力以及協請國搜中心、空勤總隊、海巡署等全力投入搜救行動；目前13批13架次及海上艦艇11艘次，集中加強搜索；第二作戰區也派遣119員到海岸進行搜索。

空軍今日舉行記者會說明，表示飛行員訓練過程中，有報告MMC（模組化任務電腦）故障，但沒有回報哪些裝置故障；五聯隊27隊長周明慶上校指出，F-16有4大殺手「空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控撞地」，而夜航最容易空間迷向跟操控撞地，昨晚辛柏毅已經知道空間迷向並回報、檢查高度表等，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，周明慶哽咽表示「他該做的都做了」。



更多FTNN新聞網報導

快訊／花蓮F-16夜航墜機！飛官辛柏毅跳傘逃生 國防部回應了

快訊／花蓮F-16驚傳外海墜機！跳傘飛官辛柏毅正期108年班已婚 軍方搜索中

搜救逾15小時未果！F-16夜航失事飛官仍失聯 母拄拐杖赴花蓮基地

