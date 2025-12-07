喊對不起兒子賴瑞隆道歉「哭了」！網狂酸：哭什麼哭沒出息

爭取代表民進黨參選高雄市長綠委賴瑞隆，遭指控他的兒子涉校園霸凌，他今天召開記者會向受害同學父母致歉，還一度哽咽落淚，無法言語。此事也在網路引發熱議，更有網友直呼，「你在哽咽什麼啦，哭什麼哭，沒出息」

賴瑞隆表示，身為孩子的父親，還是要對這位女童的父母親致上最深的歉意。賴瑞隆說，這兩天他也到學校一趟，希望透過學校能跟對方父母親，當面表達他的歉意，只可惜並未能順利完成。

賴瑞隆指出，周五晚上自己也帶了孩子去看心理醫生，未來也會持續陪孩子一起，努力改善孩子的狀況。身為孩子的父親，他也要幫孩子澄清一些事，並強調網路上的消息都不是真的，對他和一個孩子而言都造成傷害，希望不要把孩子妖魔化。賴瑞隆也說，接下來會先讓兒子暫時不要去學校，之後會幫兒子辦理轉學。

此事也在PTT上引發網友熱議，「邱議瑩、林岱樺、許智傑：你要退選了沒？」、「好了啦，沒空顧小孩還選市長？？？」、「家不齊還想治國平天下？」、「邱許笑而不語」、「鬥爭黨的內戰真精彩」、「最大問題就不是他兒子霸凌，是他處理態度吧」、「我的市長位子，嗚嗚嗚嗚」、「加害者想演被害者」、「哭什麼哭，沒出息」、「你在哽咽什麼啦，哭什麼哭，沒出息」、「還沒喊要退選，這次要一屍幾命」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518