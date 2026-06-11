喊廢監院又提監委 民進黨團：不修憲 誰當總統都必須這樣做

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民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄（左）、書記長范雲（右）11日在立法院回應時事。（姚志平攝）

總統府今（11）日公布第七屆監察院正、副院長及監察委員提名名單，遭在野黨質疑，認為民進黨長期主張廢除監察院，如今卻提好提滿。民進黨團強調，憲法存在相關規定，總統有責任履行職務，「誰當總統都必須這樣做」。與其透過刪減或凍結預算，不如朝野一起修憲，才是「釜底抽薪」的作法。

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，廢除監察院一直是民進黨主張，但真正要廢除一個憲政機關，必須透過修憲程序完成，而不是停留在政治口號。若要廢除，就必須思考監察院職權未來如何移轉，以及相關制度如何重新設計。

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他表示，民進黨對於廢除監察院持開放態度，如果在野黨願意共同推動修憲，民進黨樂觀其成，前提仍是依照憲政程序完成修憲。

黨團書記長范雲指出，修憲除了需要立法院高門檻支持外，還必須經過公民投票同意。上屆立法院曾成立修憲委員會，當時民進黨支持廢除考試院與監察院，但並未獲得跨黨派支持。唯一獲得朝野共識的是18歲公民權修憲案，但最終也未能通過公民投票。

范雲認為，監察院若仍存在，就應該讓其正常運作。尤其不少教育部官員因行政疏失遭監察院糾正，後續也促成立法院持續追蹤改善。

她表示，藍白一方面刪減監察院預算、影響機關運作，另一方面又反對總統依照憲法提名監察委員，相關說法存在矛盾。

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