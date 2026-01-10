喊想看外流影片！網紅遭炎上「急下架影片」挨酸 出面鞠躬道歉謝罪

娛樂中心／台北報導

一個叫作「ㄧ火ㄧ木三個水」的頻道日前發出影片，立刻遭到炎上，原因是影片中的多名男子聲稱，若是朋友的影片外流會想去看，嬉鬧的態度隨即被網友灌爆，該平台在事後立刻下架影片，整個頁面鎖起來了，被網友狠酸出了事就逃。他們神隱一天之後終於發布影片道歉，派出影片專案負責人、媒體部主管以及另外3位當事人出面兩度道歉。

「ㄧ火ㄧ木三個水」5名成員鞠躬道歉。（圖／翻攝自Threads）

該頻道的影片中討論若是朋友的影片被外流是否會去看？A男坦言：「我會好奇，為什麼不會（去看）？都已經被外流了。」B男也興奮跳起來表示會去看，C男也舉手贊同，D男則表示：「我外流我甚至分享給他，對一部影片，看完是尊重。」引起網友紛紛痛批，「「他們的眼神是發自內心覺得自己講出來的話很好笑很有趣欸」、「好可怕，外流跟a片分不清楚」。

如今5名成員發出影片道歉，其中的影片專案負責人誠摯地向大家以及合作夥伴鞠躬道歉，表示這段時間看到很多留言，意識到自己的不成熟以及輕率，「拍攝當下只把內容當成玩笑，甚至為了所謂的娛樂效果而口無遮攔，完全忽略了這個議題的嚴重性。」表示雖然沒有惡意，但確實傷害了很多人也可能讓錯誤的觀念持續被放大，這是應該負起的責任，「我們要清楚表達，我們不支持也不認同任何形式的影像外流，更不應該在公開平台上討論這件事情，我們做了最錯誤的示範，對此我們沒有任何藉口。」

