喊憲法不承認中華人民共和國！陳玉珍聲援李貞秀：當學法律的人死光了嗎

記者陳思妤／台北報導

民眾黨不分區立委、中配李貞秀今（3）日宣示就職，但她的中國籍引起爭議，被認為會有國安疑慮，內政部也要求她要依法放棄中國籍。對此，國民黨立委陳玉珍爆氣大罵官員非常可恥，中華民國憲法就是不承認中華人民共和國，何苦刁難百姓，「當作全中華民國學法律的人都死光了嗎？」

針對李貞秀國籍爭議，陳玉珍今天受訪時大罵，「現在的官員都非常可恥！」中華民國憲法規定是不承認有所謂中華人民共和國，身為中華民國官員就要遵守中華民國憲法，不管中配有沒有擔任立委，他們當初取得中華民國身分證就取得了中華民國公民權的資格。她說，中配非不為也，是不能也，法律上沒辦法放棄中國籍，因為中國大陸也不承認中華民國，內政部何苦刁難新住民、刁難百姓，中配也是台灣之子、台灣之女的媽媽。

廣告 廣告

陳玉珍怒批，「她對這塊土地的熱愛不會比你這位只有意識形態的、胡亂解釋的官員低！」她爆氣說，官員實在都亂搞、胡說八道，應該依法行政，但中華民國憲法就沒有承認中華人民共和國，中華人民共和國也不承認中華民國，為什麼官員可以曲解法律。

陳玉珍說，如果民進黨覺得這些與現況不合，執政可以依照民主程序修憲、修法，不要刁難新住民、刁難陸配，好嗎？」她怒喊，官員不要曲解法律給老百姓錯誤觀念，憲法、兩岸人民關係條例就是這樣規定的，請依法行政。

陳玉珍痛批，中選會按照選舉罷免法決定李貞秀能不能擔任立委，審定合格就依法有參政權，內政部官員不能這樣曲解法律，「當作全中華民國學法律的人都死光了嗎！」她說，任何官員跟民代都是對著中華民國憲法宣示就任，如果不遵守中華民國憲法，應該感覺慚愧，不是濫用位子曲解法律，「法學界還有很多懂法律的人啦！好嗎？」

更多三立新聞網報導

助理費貪汙合法化？牛煦庭版三讀通過：同意60、不同意48

游顥1句話惹怒綠！藍綠女立委爆推擠 王義川痛罵陳玉珍：中國人走開

陳培瑜談中天條款修法 陳玉珍台下頻插嘴！韓國瑜發聲制止她：請尊重

協商無共識！綠批助理費除罪化過水協商 牛煦庭：不會借屍還魂自肥法案

