喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了

總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。

賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。（圖取自賴清德臉書）

劉靜怡今天（27日）在臉書發文表示，2023年9月，她受學妹即現任數發部政次侯宜秀律師之託，代為邀請自己芝大博士論文指導教授即現任哈佛法學院憲法及科技法教授Larry Lessig，在來台訪問期間擔任人工智慧學校年會的keynote speaker，也訪問台灣的司法院國科會和相關學研單位提供建議，某日心血來潮提起想以母校公法教授身份去拜會當時已確定是民進黨總統候選人的副總統賴清德。

劉靜怡直言， 如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚真的不必檢討和改進嗎。（圖取自賴清德臉書）

劉靜怡指出，當天對話主題無非是即將到來的大選對台灣民主法治未來和台美中三邊關係的影響，其間賴清德不知為什麼對指導教授說跟自己熟識，是因為當立委時為了對抗國民黨強制全民按指紋換身分證的違憲行為，委託她擔任訴訟代理人。自己聽了心中倒吸一口冷氣：NO! 當時那個產生爭議的戶籍法第八條的確是國民黨執政時期通過的，可是，民進黨上台之後也仍然堅持要執行這個法律啊，而且歷經民進黨好幾位行政院長都是如此。

劉靜怡直言，自己當時心中的疑惑是「賴副啊，到底你的幕僚是給你吃了什麼東西啊？講反了啦」。結束拜會離開總統府，送自己指導教授回飯店路上，指導教授小聲問她「剛剛William好像有講錯的地方吧」，當下害她差點撞車，原來連一個隔十年才來台灣一次的美國人都發現了，她只能回說：「你知道就好啦，那我就不必再浪費生命解釋啦」。劉靜怡坦言，這次的「憲法明文規定」事件，當下雖然讓她覺得不可思議，但是實在太熟悉了，跟這個強按指紋釋憲案的「誤植」太像了。

劉靜怡強調，前總統蔡英文以前照稿唸時，就已經出過不少笑話啦，但是當時政治局勢不同，現在這種錯誤是會不斷衍生後續的負面效果吧？到底是同溫層多厚的幕僚作業，會讓總統出現這種一望即知的錯誤，還是總統真的是脫稿演出、講出他心裡的話，自己無從探知。然而，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎？

