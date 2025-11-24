喊扎根新北最重要 劉和然籲綠委：修《財劃法》別只顧黨意

新北市副市長劉和然（圖）積極爭取2026代表國民黨出征新北市長。（圖／CTWant攝影組）

新北市副市長劉和然今（24）日表示，「了解新北、扎根新北」是未來新北市長的必要條件，請新北市籍12席立委能為新北爭取公平合理的《財政收支劃分法》分配額，他也直指已獲民進黨提名2026新北市長的立委蘇巧慧「不要讓黨意大於市民權益」。

劉和然今天去新北林口竹林山觀音寺日參加清潔車輛捐贈儀式，他受訪仍心心念念《財劃法》修正案，直斥行政院雖然20日提出了版本，但試算不明確，這樣根本很難進一步分配施政計畫，這絕非鄉親之福。

劉和然直指，12席新北市立委中，自己老早就提醒已獲民進黨提名選2026新北市長的蘇巧慧，在立法院有關《財劃法》話題表決時，新北市民的權益是最重要，不要被黨意凌駕民意，如今看來行政院版「突襲」，不只法源不明確、試算公式「霧散散」，也提不出各縣市實際分配數字，這樣「要怎麼編預算？」他嘆氣。

劉和然話鋒一轉直球對決2026選戰，他直指新北是台灣縮影，畢竟幅員廣大人口又多，各路人馬集結在此，若沒有長期參與在地工作調和鼎鼐，未來即使選得上新北市長，就任時「銜接時一定會出現很大的空窗期」，他直呼這絕非好事。

劉和然強調，無論國民黨是否與民眾黨合作，也不管何時合作，選戰都是順著時間走，畢竟一位準備好擔任市長的人，不僅要深入基層，還要親自參與地方大小事，才能掌握城市需求。「了解新北、扎根新北」這是最重要，他重申。

