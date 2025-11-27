喊抵制卻狂排！日連鎖壽司店「中國爆滿」號碼牌被黃牛炒翻

國際中心／張予柔報導



正值中日關係緊張的時期，在中國經營的日本連鎖品牌壽司郎發展也備受關注。然而近期卻因「黃牛號碼牌」再度引發討論，有消費者在社群平台上爆料，因壽司郎門市周末不開放線上預約，便花了人民幣38.88元（新台幣172元）向黃牛購買號碼牌，甚至被要求到店後再領兩個新號碼，交給黃牛「交換使用」。





有中國網友爆料，因壽司郎門市周末不開放線上預約，自己便花了台幣172元向黃牛購買號碼牌。（圖／翻攝自微博）

壽司郎在2024年8月21日在北京開幕後，人氣持續攀升，開幕當天排隊人潮就達到1500桌，最長排隊等待時間更超過10小時。今年4月進駐杭州後，線上預約在一個月內全數額滿，預計12月開幕的上海兩家分店，更提前一個月就出現「預約已滿」的狀態。

有網友分享，自己去日本壽司店消費，手上號碼牌竟已經排到252號，讓他忍不住吐槽「你們什麼意思，不是要抵制日本嗎」。（圖／翻攝自微博）

即使近期中日關係緊張、部分人呼籲抵制日料，但壽司郎生意依舊非常好。有網友日前到門市用餐，手上的號碼牌竟是「252號」，讓他忍不住吐槽「你們什麼意思，不是要抵制日本嗎，怎麼還這麼多人排隊」，也有網友表示「這麼抵制日本怎麼不抵制壽司郎啊？」。

微信公眾號分析，壽司郎仍非常受歡迎是因為滿足中國消費者「想吃好、又不能吃太貴」的需求。（圖／翻攝自微博、Unsplash）

外界分析指出，壽司郎之所以能在競爭激烈的日料市場中維持熱度，因其主打「高端食材平價吃」的模式有關。微信公眾號「博客COVER」提到，從先前的「核污染」話題開始，中國日料業者普遍受到影響，但壽司郎讓消費者以合理價格品嘗到生魚片與多款特色料理，成功抓住中國消費者「想吃好、又不能吃太貴」的需求。





