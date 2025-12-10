喊撕毀國旗無罪！台灣基進黨魁認「首謀」 陪同應訊前再開撕

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

藍白立委5月挾人數優勢，將10月25日「台灣光復節」恢復成放假狀態，引起獨派團體的極度不滿；台灣基進當日更在台北中山堂舉辦「破除光復謊言」遊行，不過活動現場有撕毀國旗的橋段，使得主持人羅宜被台北市警中正一分局以「妨礙秩序」傳喚。對此，黨主席王興煥今（10）日陪同他到案應訊外，除強調自己才是活動策畫與決定，若偵辦也請針對首謀，更當場撕毀國旗，高喊「撕毀中華民國國旗無罪」。

王興煥表示，民主國家的主權基礎來自全民意志，台灣住民並無決議青天白日滿地紅旗作為台灣主權象徵。1946年的制憲國民大會將「青天白日滿地紅旗」訂為國旗入憲，然而，這個在南京召開的國民大會，台灣的代表團並未經過民主程序選出，不能視為任何意義上的台灣國民意志表達，且戰後沒有任何國際法文件可以證明中華民國取得對台灣的主權，從法理上來說，「青天白日滿地紅旗」從來都不是台灣人國旗。



接著，王興煥說明，基於人權立國的理念，國家機器只是維護人權的功能性存在，單純毀損國旗的行為屬於言論自由的表達，不應入罪，因此主張毀損國旗（不論是中華民國國旗或未來的台灣國旗）都應受言論自由的憲政保障，而不應以《社會秩序維護法》的「妨害秩序」或《刑法》的第160條「侮辱國旗國徽」來入罪。

快新聞／喊撕毀國旗無罪！基進黨魁認首謀 陪應訊前再開撕

台灣基進黨主席王興煥（左）、「破除光復謊言」遊行主持人羅宜（右）。（圖／台灣基進提供）

最後，王興煥呼籲，在言論自由的基本人權被壓迫時，憲法法庭應明確解釋民主國家的憲政精神，憲法法庭的不運作，已經嚴重損害人民的權益。所以我們呼籲蔡宗珍、朱富美、楊惠欽三位大法官，讓憲法法庭得以運作，這才是真正的守護憲政秩序。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

