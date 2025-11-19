喊擁抱祖國遭開鍘！何鷹鷺跑黨中央申訴還被趕 怒嗆：言論自由呢？

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上發布穿著印有毛澤東圖案的衣服、大談統一的影片，昨日遭到國民黨考紀會停止黨職。今日何鷹鷺在國民黨開中常會時殺到黨中央申訴，可在受訪時遭黨部駐衛警阻擋，讓她回嗆「已經把我賣給民進黨了嗎？」說自己不服處分結果，未來還會參選。

穿毛澤東衣談統一被停職 何鷹鷺：兩岸本就是一家人

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音影片中，穿著毛澤東T恤，喊話台灣早日回到祖國懷抱，國民黨考紀會18日開鍘，予以停職處分。不過何鷹鷺可不買單，隔一天她直接殺到黨中央申訴，高喊不服處分，「早日回到祖國的懷抱這話我是說過，兩岸本來就是一家人，毛澤東那頭像的衣服，走了多少年了，理念為人民服務有錯嗎？」

國民黨中常委何鷹鷺因大談統一遭藍營停職。圖／台視新聞

因黨職已經遭停權，何鷹鷺不只中常會進不去，就連想在國民黨黨中央受訪，也遭到黨部駐衛警阻擋、要求移駕別處。但何鷹鷺堅持不離場，氣得喊「國民黨已經把我賣給民進黨了，我言論還有沒有自由，我詢問還有沒有自由？」還嗆說「我也不是很好說話的人！」

鄭麗文親中言論沒事...中常委卻遭停職 綠委轟雙標

除此之外，何鷹鷺發話還要選中常委，為姊妹們發聲。就這麼剛好，今日國民黨中常會討論內容就有中常委改選辦法，黨主席鄭麗文希望黨內團結合作。

只是兩岸議題為國民黨內外掀起諸多紛爭，民進黨立委鍾佳濱逮到機會，指出鄭麗文當選黨魁後頻頻展現親中立場，但藍營對於黨主席的言行不敢稍加干涉，可中常委有類似行為卻遭黨紀處分，批評國民黨根本是雙標。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

