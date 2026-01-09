喊斬首遭起訴 館長竟瞎扯「賴清德、民進黨」

政治中心／劉宇鈞報導

網紅館長陳之漢去年10月間直播時，公開嗆聲要「斬首賴清德」，還暗示支持武力犯台，如今遭起訴。對此，館長今（9）日又把責任怪給總統賴清德、民進黨。

去年10月間，「館長」陳之漢於直播時，公開大喊「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並表示「兩岸一家親，我們都是中國人」暗示支持武力犯台等語，新北地檢署獲報後，指揮內政部刑事局、林口分局偵辦，今日偵結，依《刑法》恐嚇危害安全、恐嚇公眾等罪嫌，對「館長」陳之漢提起公訴。

檢方指出，「館長」陳之漢刻意在「武統」議題上，將新聞報導之「中共演練對台斬首行動」，衍伸為將總統賴清德首級砍下，以此惡害傳達予社會大眾及總統，致生危害公安及總統生命安全，所為已逾越社會相當性，難認仍受言論自由之保護。

檢方認為，「館長」陳之漢為知名網紅，其言論有相當程度之渲染力，足以使一般人心生畏懼，已有多位民眾具狀檢舉，因此認被告陳之漢之行為，已非言論自由保護之範疇，依法提起公訴。

對此，館長在臉書發文說，「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」。

