喊普丁不是獨裁者！鄭麗文接受外媒專訪指「普丁是民主選出來的領袖」 網轟：丟臉丟到國外

國民黨新任主席鄭麗文日前接受外媒專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖，是民主選舉產生的，言論掀起熱議。（資料照片／李智為攝）

即將在明天上任的國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪時表示，俄羅斯總統普丁並不是獨裁者，而是民主選出來的領袖，是民主選舉產生的。此番言論一出，隨即在網路上掀起輿論關注，網友看到後紛紛留言砲轟「國民黨的國際觀真的很脫離現實」、「不用急著表達忠心」、「徹徹底底的中國人」。

鄭麗文日前接受德國之聲專訪，談到台海議題時，鄭麗文表示，台灣不會是第二個香港，倒是很多國外評論者都認為總統賴清德越來越像烏克蘭總統澤倫斯基。德國之聲記者提問，台灣要不要變烏克蘭，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上。鄭麗文回應，她完全不這麼認為，並強調，她認為俄烏戰爭不應該爆發。

鄭麗文認為，這不只是普丁的關係。德國之聲記者稱，歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個「獨裁者」的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。

鄭麗文接著說，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」德國之聲記者質疑，「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論」。鄭麗文表示，普丁是民主選舉產生的，並強調自己對於國際新聞比德國之聲記者「熟多了」。

鄭麗文還說，俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都非常多的問題有待改革，但他是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平。

此番言論一出，隨即在網路上被瘋狂轉傳，網友們也紛紛在留言區砲轟，「國民黨的國際觀真的很脫離現實」、「她是被誰洗腦洗成這樣的？」、「丟臉丟到國外去」、「不用急著表達忠心」、「徹徹底底的中國人」。



