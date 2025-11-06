喊普發1萬是齣鬧劇！Cheap列「打臉3連發」酸：一場1萬塊的精神分裂

中央通過全民普發1萬元，5日起開放預登記。示意圖／翻攝自Pixabay

中央通過全民普發1萬元，5日起開放預登記。今（6）日網紅Cheap在臉書發布貼文，指出立委沈伯洋一開始駁斥普發1萬，說會導致台灣財政惡化，結果大罷免結束，沈伯洋就改口說普發1萬可以考慮。對此，Cheap表示「整個普發1萬就是齣鬧劇，一場1萬塊的精神分裂」。

中央通過全民普發1萬元，5日起開放預登記。網紅Cheap在臉書發布貼文，表示民進黨立委沈伯洋一開始抨擊埔發1萬政策，說會導致台灣財政惡化、人民困苦，然後中國趁虛而入、統一。Cheap接著說，沈伯洋開始嚴詞駁斥，還找學者專家台說普發多智障，講得好像只要一發錢，台灣就完了，妥妥的毀憲亂政」。

廣告 廣告

Cheap指出，大罷免一結束，髮夾彎轉得比拓海還快，「普發1萬就突然變成可以考慮、然後變成應該做、然後變成非做不可」。Cheap大酸，「PUMA老師說好的窮台呢？當初那些拼命護航、不領就是高尚的信徒呢？」另外，法師釋昭慧當初主張拒領1萬，還被行政院長接見，說會增加「不領取」的選項。

Cheap直言，真的蠢到炸，打臉自己的支持者一次不夠，還要打兩次，什麼意思？發錢還搞成道德考驗？「到時候數據出來，不就可以知道『「多少人嘴上說不領，結果默默跑去登記』」。Cheap點出普發1萬演變至今的「打臉3連發」，更形容這就是一齣鬧劇，一場1萬塊的精神分裂。

他最後點出普發1萬的過程，一開始政府強調不會普發，是毀憲亂政，支持者則說「對！窮台」。結果大罷免失敗民調崩盤後，政府才改口說「可以發錢」，這時支持者說「嗯？我不支持普發，但我會領」。

隨後政府則提供「不領取」的選項，結果被支持者罵說「這什麼鬼？誰需要這個功能？」最後政府決定取消「不領取」選項，支持者則說「1萬元，真香」。對此，Cheap直言，「不管你領不領，反正我是會領，我要拿1萬塊去吃吃到飽」。



回到原文

更多鏡報報導

台中飯店睡1晚86元！旅客驚「真的可入住」 全場愣：國旅要復活了

百萬YTR爆南韓器官買賣！37具遺體「只剩下半身」：中國人做的

陪女兒參加舞會！43歲母拐走「14歲小男友」 生下嬰兒遭逮