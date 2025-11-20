喊晶片業被搶走「可恥」！川普澄清不怪台灣 突轉貼黃仁勳3句話

國際中心／施郁韻報導

日前美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日受訪時，指全部的晶片生意幾乎都被台灣搶走，這是非常可恥（disgraceful），但好消息是，它們即將回流到美國。川普19日再度發聲，提到晶片產業從美國手中被拿走，並不責怪台灣。

川普19日出席沙烏地阿拉伯投資論壇，每回只要講晶片產業，就會再提起台灣。川普表示，美國在30、40年前領導晶片產業，美國拿下100%晶片產業，但有人從美國手上將一切拿走，他不責怪台灣等這些人，指出真正問題，因為沒有總統保護美國的產業。

廣告 廣告

川普指出，若當初向外流的晶片產品課徵250%的關稅，產業就不會離開，美國企業包括英特爾（Intel）會成為產業中的巨頭。

川普在台灣時間19日深夜連續轉貼3篇輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的談話內容，川普轉貼第一篇是黃仁勳10月受訪時，曾說：「正如我承諾的那樣，輝達最先進的AI晶片 Blackwell生產已經開始。AI，在美國發明、在美國製造，為美國與全世界打造。」

川普轉貼黃仁勳第二篇貼文，提到川普政策的影響：「不到一年，我們就在美國製造最先進的AI晶片；這一切都源於川普總統希望讓美國重新工業化的目標。他的關稅政策是推動這件事成真的關鍵催化劑。」

川普轉貼第三篇，直接引用黃仁勳的表述：「我們之所以能在美國進行製造，是因為川普總統。」內容都圍繞美國生產最先進AI晶片的成果，強調這些進展與川普政府的政策息息相關。



更多三立新聞網報導

台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

公審台灣人遭炎上！義大利老闆爆粗口回嗆 重開新IG遭抓「道歉全刪了」

遺體被撈起「內臟已被燙熟」！美男遭友推落148°C下水道 哀號遭煮死

川普曝「習近平保證在我任內不侵台」 學者曝1事：承諾不具任何價值

