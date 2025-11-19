喊晶片業被搶走「可恥」！川普澄清不怪台灣 突轉貼黃仁勳3句話

川普澄清晶片業被搶走不怪台灣。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）17日談及台灣在全球晶片產業中的關鍵地位時，直言美國當年讓晶片製造業外移是「愚蠢」的決定，尤其是把主導權拱手讓給台灣，導致如今幾乎所有晶片都在台灣生產，形容這種局面「非常可耻」。而他19日突然公開表示，自己並不責怪台灣，只是感嘆前任總統不願保護美國產業。

川普日前在白宮接受訪問時，稱美國曾經擁有百分之百的晶片生意，但在過去政策下逐漸失去優勢，「我們把晶片輸給台灣，太愚蠢了。他們現在做了幾乎100%的晶片，而這非常可耻（It's so disgraceful）。」不過他也宣稱，好消息是晶片製造正開始回流美國。

而川普19日現身華府舉行的美國沙烏地投資論壇，再度提到台灣，「我並不責怪台灣等國家，晶片之所以被整碗端走，是因為沒有前朝總統願意保護自家產業。」

川普說，若晶片業當初到台灣時，只要有人願意課徵250%關稅，就沒有業者會離開美國，英特爾（Intel）就會成為產業巨頭。並表示支持引進外國技術人員，美國勞工需要這些人指導生產晶片等產品的方法，他認為保守派朋友或許並不同意，但這麼做才能「讓美國再次偉大」，川普甚至問台下的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳「你同意嗎？」

川普事後更突然在自家媒體「Truth social」轉貼黃仁勳曾發表過的言論：「我們之所以在美國生產，是因為川普總統」、「1年內，我們已經在美國生產最先進的AI晶片，這一切都始於川普總統希望重振美國工業。他的關稅政策是促成這目標的關鍵因素」、「正如我承諾的那樣，Blackwell的生產已經開始。在美國發明、製造AI，為美國和全世界而打造」。

事實上，美國前總統拜登（Joe Biden）任內簽署的《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act，或稱「晶片法案」），川普延續一貫立場，將其形容為「災難」，並強調真正促使晶片產業回流的，是他任內推動的關稅政策。

（圖／翻攝自truthsocial@realDonaldTrump）

（圖／翻攝自truthsocial@realDonaldTrump）

（圖／翻攝自truthsocial@realDonaldTrump）

