喊期許還有隨即砍人：「鄭捷精神還要你們傳承」 新北男嘴秋貼文慘了

北市政府警察局刑事警察大隊20日上午接獲情資，有民眾於臉書以暱稱發布貼文表示「期許未來還會有路上隨機砍人，兄弟們站出來，鄭捷精神需要你們來傳承」，再附上台北捷運殺人案犯嫌鄭捷遭逮捕之照片，引起眾多網友撻伐。警方隨後火速逮獲一名33歲的郭姓男子到案，全案後續依妨害秩序移送偵辦，檢察官訊後聲請羈押，新北地院最後裁定郭男以3萬元交保。

北市刑大獲報後，認為該貼文涉及煽動性言詞，足已影響公共秩序與社會安定，立即展開調查，經蒐證分析資料後，鎖定33歲擔任生產設備技術的郭姓男子設有重嫌，24日與新北市政府警察局土城分局組成專案小組共同報請新北地檢署慎股檢察官指揮，經核發拘票，於當日便在新北市新莊區一帶緝獲郭男到案，並查扣其犯案用手機1支等相關證物。

據悉，郭男到案後聲稱，自己僅是以開玩笑為目的，希望引起更多人關注。全案後續依涉犯刑法妨害秩序等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦，檢察官訊問後聲請羈押禁見，新北地方法院審理後裁定改以新臺幣3萬元交保。

北市刑警大隊呼籲，言論自由伴隨責任，請勿在網路上散播煽動他人、製造對立或誤導的內容，共同維護健康的網路環境，任何散布恐嚇、暴力威脅或足以引發社會恐慌之言論，均將依法查辦，若發現疑似不法或具危險性的網路言論，請即時向警方通報，警方將持續加強網路巡查，依法嚴正查處不法行為。

