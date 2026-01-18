喊民進黨執政「我死不瞑目」 館長嗆：辦我啊！被羈押沒人會同情我

記者陳思妤／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播中高喊「把賴清德狗頭斬下來」，誇張言論被大批民眾檢舉，遭到新北地檢署依刑法恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。而他昨（17）日又在直播中大嗆台灣司法「現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗」，還狂喊說「你可以辦我啊」，甚至說這輩子如果民進黨繼續執政，他死不瞑目，且就算是有一天他被羈押，「我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」

電視台主播兼記者林宸佑被控涉犯《國安法》，橋頭地檢署16日率隊北上搜索其租屋處並帶回偵訊後，於17日裁定收押禁見，白營多位黨公職發聲，民眾黨立院黨團主任陳智菡火速發文稱，「一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？」民眾黨立委張啓楷則呼籲不要司法迫害。

館長昨天在直播中也狂嗆，「我都不信啦！」台灣已經沒有道理、沒有公理正義、沒有真相，「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗，我講的啦！X你X嘞！你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」

館長還稱，如果要拿人民血汗錢、納稅錢擁抱民進黨，「你今天就沒有一雙手可以去撐起『中國人的尊嚴』這塊招牌，兩個你只能選一個」，要就是選民進黨跟他們同流合污，糟蹋祖宗、抹滅歷史，而他今天「選擇一條很難走的路」。

「他X的！」館長聲稱，隨時可能不知道什麼時候衝過來，以國安法伺候、羈押禁見，這不是沒有可能。他怒喊，台灣現在是一個是非不分、黑白顛倒、完全不講武德、不講道理的一個社會，他真的很不甘願，憑什麼好人瑟瑟發抖、壞人精神抖擻，「我不甘願！我這輩子如果民進黨繼續執政下去，我真的不甘願、死不瞑目」。

館長還說，自己對林宸佑是感同身受，想幫但就是無力感三個字，無法幫、幫不了，也會想有一天，「陳之漢進去了也沒有人幫得了你啊，館長，這是你選擇的啊，你與民進黨作對，站在歷史那一邊，你選擇了我們是中國人」。

館長又稱，「我跟你講今天就算是館長被羈押啊，我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」

