喊發300份雞排放鳥！他匿名道歉「非台大大氣系學生」 網質疑貼文造假

生活中心／黃韻璇報導

自稱是台大大氣系的網友預測颱風假翻車，喊話發雞排卻不見人影。（圖／翻攝自黑特帝大）

日前一名自稱「台大大氣系」的網友，發文預測台北市因鳳凰颱風至少放兩颱風假，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而到了昨（16）日中午承諾發雞排的時間，卻沒有人出現，大批排隊民眾撲空，引發熱議，如今網路上又出現一則「匿名道歉文」，稱要為雞排事件道歉，並說自己「不是台大大氣系，也不是台大學生」，不過該則道歉文被網友認為是造假。

臉書粉專「黑特帝大」昨（16）日出現一則匿名道歉文，文章開頭作者就表示，「大家好，我想為『台大大氣系雞排』這件事道歉」。內文聲稱自己不是台大大氣系，也不是台大學生，是其他學校的，而且已經畢業了。

廣告 廣告

文章作者表示，當初在匿名版自稱大氣系，發「颱風假＋雞排文」，只是因為自己感情和情緒問題，一時衝動想發洩，結果造成整個系、學校，還有無辜同學被牽扯進來。文章作者直言，「對台大大氣系全體師生、被提到的林姓同學，以及那位被我情緒波及的女生，還有去傅鐘排隊、被我耍到的人，我都真心說一聲：對不起」。

最後文章作者稱，「匿名不代表可以不用負責，這次是我極度幼稚、沒肩膀的行為，我會承擔後果，也會記住這個教訓，不再重蹈覆轍。希望這件事情到這裡可以畫下句點」。

不過由於這則道歉文是由匿名投稿粉專所PO出，因此「真實性」引發質疑，許多網友認為這篇道歉文是造假，紛紛留言表示「甚至可能這篇文也不是當初的原PO發的」、「肯定不是」、「我也這麼覺得，沒有信用、話可以亂說的人，會發道歉文令人匪夷所思」、「我強烈覺得這不是原PO」、「這裡是匿名粉專，我怎麼知道你是不是真的那位」、「我猜這還是其他人」。

更多三立新聞網報導

中共昨深夜3度發聲！中國文旅部「鄭重提醒」：中國人避免前往日本旅遊

日本考慮「將薛劍驅逐出境」？矢板明夫爆1關鍵：日本政府面臨困難抉擇

披薩店羞辱台客！驚動義大利市長 她驚「台灣國際地位」：要出來洗門風

中國氣炸轟日本「為台獨撐腰」！主播播報一半脫口：是又怎樣咬我啊

